Президент Филиппин прибыл на саммит Россия-АСЕАН в Казань

Президент Филиппин Фердинанд Маркос прибыл в Казань для участия в саммите Россия-АСЕАН. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана. Глава республики Рустам Минниханов встретил президента Филиппин в международном аэропорту Казани.
«Филиппины в этом году председательствуют в АСЕАН. В рамках саммита запланирована отдельная встреча президента РФ Владимира Путина и президента Филиппин», — говорится в сообщении.
Напомним, саммит Россия — АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) пройдет в Казани с 17 по 19 июня 2026 года.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина ждет марафон встреч на предстоящем саммите. По словам представителя Кремля Юрия Ушакова, Путин встретится с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, а также главными лицами Брунея, Камбоджи, Филиппин и премьером Лаоса.