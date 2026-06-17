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Президент Филиппин прибыл на саммит Россия-АСЕАН в Казань

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретил президента Филиппин Фердинанда Маркоса в международном аэропорту Казани.

Источник: Комсомольская правда

Президент Филиппин Фердинанд Маркос прибыл в Казань для участия в саммите Россия-АСЕАН. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана. Глава республики Рустам Минниханов встретил президента Филиппин в международном аэропорту Казани.

«Филиппины в этом году председательствуют в АСЕАН. В рамках саммита запланирована отдельная встреча президента РФ Владимира Путина и президента Филиппин», — говорится в сообщении.

Напомним, саммит Россия — АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) пройдет в Казани с 17 по 19 июня 2026 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина ждет марафон встреч на предстоящем саммите. По словам представителя Кремля Юрия Ушакова, Путин встретится с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, а также главными лицами Брунея, Камбоджи, Филиппин и премьером Лаоса.

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