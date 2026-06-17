Лидеры стран G7 договорились увеличить поставки оружия Украине

Лидеры стран «Большой семерки» на саммите во Франции договорились поддерживать Украину и усиливать санкции против России, следует из совместного заявления.
«Мы договорились увеличить поставки [Украине] средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств большой дальности. Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», — говорится в документе.
Также страны «Большой семерки» намерены оказать дополнительную поддержку, чтобы помочь Украине «пережить следующую зиму».
В заявлении указано, что новые ограничения затронут в том числе российский нефтегазовый сектор.
Накануне Bloomberg и Financial Times со ссылкой на источники сообщали, что лидеры G7 договорились усилить давление на Россию посредством санкций в энергетическом секторе.
В свою очередь, Трамп на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном на полях G7 заявил, что вскоре Вашингтон может отменить послабления санкций на российскую нефть.
В «Большую семерку» входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.
Россия осуждает любую военную помощь Украине. Москва подчеркивает, что эти действия не изменят ход военной операции и лишь затягивают конфликт.
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