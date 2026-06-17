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Лидеры стран G7 договорились увеличить поставки оружия Украине

Лидеры G7 в совместном заявлении также указали, что усилят санкционное давление на Россию. По их мнению, сейчас «подходящий момент», поскольку Трамп заключил сделку по Ормузского проливу. Москва считает санкции незаконными.

Источник: РБК

Лидеры стран «Большой семерки» на саммите во Франции договорились поддерживать Украину и усиливать санкции против России, следует из совместного заявления.

«Мы договорились увеличить поставки [Украине] средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств большой дальности. Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», — говорится в документе.

Также страны «Большой семерки» намерены оказать дополнительную поддержку, чтобы помочь Украине «пережить следующую зиму».

Кроме того, лидеры G7 отметили, что сейчас «подходящий момент» для принятия дополнительных мер в отношении России, так как президент США Дональд Трамп заключил «сделку по открытию Ормузского пролива, которую мы поддерживаем».

В заявлении указано, что новые ограничения затронут в том числе российский нефтегазовый сектор.

Накануне Bloomberg и Financial Times со ссылкой на источники сообщали, что лидеры G7 договорились усилить давление на Россию посредством санкций в энергетическом секторе.

В свою очередь, Трамп на встрече с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном на полях G7 заявил, что вскоре Вашингтон может отменить послабления санкций на российскую нефть.

В «Большую семерку» входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.

Россия осуждает любую военную помощь Украине. Москва подчеркивает, что эти действия не изменят ход военной операции и лишь затягивают конфликт.

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