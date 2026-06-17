Глава МИД Индонезии прибыл в Казань на саммит Россия — АСЕАН

ДЖАКАРТА, 17 июн — РИА Новости.
Министр иностранных дел Индонезии Сугионо прибыл в Казань для участия в юбилейном саммите Россия — АСЕАН, сообщает телеканал Sidonews.
По его данным, глава внешнеполитического ведомства прибыл в столицу Татарстана во вторник и был встречен заместителем премьер-министра Татарстана Василем Шайхразиевым.
В аэропорту для индонезийской делегации организовали традиционную татарскую церемонию встречи гостей. Сугионо преподнесли хлеб-соль как символ уважения и гостеприимства, а также угостили национальным татарским сладким лакомством чак-чак.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани