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Глава МИД Индонезии прибыл в Казань на саммит Россия — АСЕАН

Глава МИД Индонезии Сугионо прибыл в Казань на саммит Россия — АСЕАН.

Источник: РИА Новости

ДЖАКАРТА, 17 июн — РИА Новости.

Министр иностранных дел Индонезии Сугионо прибыл в Казань для участия в юбилейном саммите Россия — АСЕАН, сообщает телеканал Sidonews.

По его данным, глава внешнеполитического ведомства прибыл в столицу Татарстана во вторник и был встречен заместителем премьер-министра Татарстана Василем Шайхразиевым.

В аэропорту для индонезийской делегации организовали традиционную татарскую церемонию встречи гостей. Сугионо преподнесли хлеб-соль как символ уважения и гостеприимства, а также угостили национальным татарским сладким лакомством чак-чак.

Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17—19 июня. Деловой форум Россия — АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости — информационный партнер форума.