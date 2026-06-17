Бутан официально признал Хорватию как независимое государство

Королевство Бутан официально признало Хорватию как независимое государство, сообщает Jutarnji со ссылкой на Министерство иностранных дел и по делам Европы страны.
В ведомстве отметили, что решение стало результатом работы правительства, МИДа, постоянного представительства Хорватии при ООН и посольства в Нью-Дели. Признание направлено на развитие дружественных отношений и сотрудничества между двумя государствами на основе взаимного уважения и суверенного равенства.
В министерстве также подчеркнули, что Хорватия уже взаимодействовала с Бутаном в рамках ООН, а официальное признание создаст дополнительные возможности для двустороннего сотрудничества.
После решения Бутана Хорватию не признали две страны — Нигер и Тонга.
В 1991 году Хорватия провозгласила свою независимость. Вскоре ряд стран, первой из которых стала Исландия, признали ее суверенным и независимым государством.
Ключевым моментом стало 15 января 1992 года, когда государство одновременно признали на тот момент все 12 стран Европейского сообщества. В этот день в Хорватии отмечается Международный день признания.
В 2013 году Хорватия вступила в Евросоюз, а в 2023-м присоединилась к Шенгенской зоне.
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