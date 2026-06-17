Бутан официально признал Хорватию как независимое государство

В ведомстве отметили, что решение стало результатом работы правительства, МИДа, постоянного представительства Хорватии при ООН и посольства в Нью-Дели. Признание направлено на развитие дружественных отношений и сотрудничества между двумя государствами на основе взаимного уважения и суверенного равенства.