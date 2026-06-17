Макрон опубликовал видео с саммита G7 под песню российского автора

Президент Франции Эммануэль Макрон разместил в сети видеозапись с саммита «Большой семерки», в котором использовал трек «Капибара», написанный российским музыкантом Алексеем Плужниковым.
На этих кадрах, сопровождаемых данной мелодией, глава Франции приветствует президента США Дональда Трампа, премьер-министра Италии Джорджию Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, а также других участников форума.
Макрон уже не в первый раз прибегает к этой песне. Например, в июне 2025 года он тоже опубликовал ролик с «Капибарой» во время предыдущего саммита G7.
Мероприятие G7 проходит с 15 по 17 июня во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен, расположенном неподалеку от швейцарской границы. Помимо представителей стран-участниц объединения, в заседаниях будут задействованы руководители Индии, Бразилии, Южной Кореи и Кении.
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