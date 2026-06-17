Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул прилетел в Татарстан на саммит «Россия — АСЕАН»

Сегодня в Казань прилетел премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул. Он принимает участие саммите «Россия — АСЕАН», который с 17 по 19 июня пройдет в Казани. Гостя в казанском аэропорту встретили раис РТ Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.
Гостей у борта самолета встречал почетный караул, а также девушки в национальных костюмах с хлеб-солью и традиционным татарским лакомством — чак-чак.
Напомним, также сегодня в Казань прилетел премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Ле Минь Хынг.
Напомним, саммит Россия — АСЕАН пройдет в столице РТ с 17 по 19 июня. Он посвящен 35-летию установления отношений между Российской Федерацией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.
В Казани ждут делегации из 13 стран. Площадками для деловой программы станут театр имени Камала, МВЦ «Казань Экспо», ИТ-парк имени Башира Рамеева.