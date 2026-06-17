Макрон по традиции опубликовал ролик с саммита G7 под песню «Капибара»

Шуточная песня вышла в июле 2022 года, а весной 2023 года завирусилась в социальных сетях. В 2025 году Эмманюэль Макрон также публиковал видео с саммита G7 под «Капибару». Сейчас этот ролик удален из аккаунта господина Макрона в соцсети.