В ЕС стартовал первый этап запрета на ввоз трубопроводного газа из России

В ЕС 17 июня вступает в силу запрет на поставки трубопроводного газа из России по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад.
Соответствующее соглашение совет и парламент Евросоюза приняли в конце прошлого года. В январе страны ЕС проголосовали за полный отказ от российского газа в 2027 году. Страны блока должны будут проверять, где произведен газ, перед разрешением поставки.
Для краткосрочных контрактов, заключенных до 17 июня 2025 года, запрет на СПГ начал действовать с 25 апреля.
C 1 января 2027 года запрет будет действовать в отношении долгосрочных контрактов на импорт СПГ.
15 июня швейцарская компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», подала иск с намерением оспорить регламент о запрете импорта российского газа. Истец требует либо полной отмены директивы, либо аннулирования пунктов, которые касаются ограничений на трубопроводные поставки.
Россия считает санкции незаконными.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».