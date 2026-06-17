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В Техасе самолет упал на шоссе

Небольшой самолет потерпел крушение на шоссе в Ларедо, в штате Техас. На борту было шесть человек, один погиб, сообщает AP.

Небольшой самолет потерпел крушение на шоссе в Ларедо, в штате Техас. На борту было шесть человек, один погиб, сообщает AP.

ЧП случилось вечером 16 июня по местному времени. После падения самолет загорелся. В соцсетях распространились видео очевидцев: охваченный огнем самолет лежит на боку на трассе. Несколько водителей пытались разбить окно кабины пилота, чтобы освободить находившихся внутри людей. Одна из очевидцев рассказала, что из самолета выбрались трое подростков и человек, «похожий на пилота». Еще один член экипажа попытался вытащить из салона пассажира без сознания.

Сейчас движение по шоссе приостановлено в обоих направлениях. Что стало причиной крушения, пока неизвестно.