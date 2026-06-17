ЕС запретил импорт российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам

Согласно утверждённым ранее срокам, полный отказ от трубопроводного газа из РФ должен наступить с 30 сентября 2027 года. Запрет на импорт сжиженного природного газа начнёт действовать с 1 января 2027 года. При этом краткосрочные соглашения на поставку СПГ прекратили с 25 апреля 2026 года, а на трубопроводный — с 17 июня.