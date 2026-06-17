ЕС запретил импорт российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам

Согласно утверждённым ранее срокам, полный отказ от трубопроводного газа из РФ должен наступить с 30 сентября 2027 года. Запрет на импорт сжиженного природного газа начнёт действовать с 1 января 2027 года. При этом краткосрочные соглашения на поставку СПГ прекратили с 25 апреля 2026 года, а на трубопроводный — с 17 июня.
За январь-апрель 2026 года доля России в импорте газа странами Евросоюза составила 17,4% (второй показатель среди всех поставщиков) против 17,3% за аналогичный период прошлого года. При этом суммарные закупки российского сырья сократились на 17% — до €4,6 млрд.
Ранее компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток — 2», подала иск в суд Евросоюза с требованием отменить регламент, запрещающий импорт российского газа, который компания считает незаконной санкцией и фактической экспроприацией без компенсации.
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