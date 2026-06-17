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Американский министр с червем в мозге бросил змею в бассейн с детьми

Сестра главы Минздрава США Роберта Кеннеди-младшего Керри Кеннеди рассказала историю, которая, по ее мнению, показывает безответственное отношение брата к вопросам безопасности.

Сестра главы Минздрава США Роберта Кеннеди-младшего Керри Кеннеди рассказала историю, которая, по ее мнению, показывает безответственное отношение брата к вопросам безопасности. Ее слова приводит HuffPost.

По словам Керри, много лет назад во время празднования дня рождения ее дочери она обнаружила в саду змею и позвонила брату. Роберт приехал с маленьким сыном на руках и наволочкой, в которую поймал рептилию.

Затем, как утверждает сестра политика, он заметил мышь-полевку, поймал ее и бросил в тот же мешок. Дети испугались, что змея съест мышь, и Кеннеди попытался снова достать рептилию, однако та несколько раз укусила его.

Позже гости отправились домой к будущему министру. Там, по словам Керри Кеннеди, в бассейне купались дети, а ее брат достал из сумки ту же змею и бросил ее в воду.

«И это человек, которого вы хотите видеть во главе министерства здравоохранения и социальных служб? Который не имеет представления ни о здоровье, ни о безопасности», — заявила Керри Кеннеди.

Она подчеркнула, что выступает против пребывания брата на посту министра из-за его взглядов, в том числе из-за поддержки теорий заговора о связи вакцинации и аутизма. При этом Керри добавила, что любит Роберта как старшего брата, но считает, что ему нельзя доверять столь ответственную должность.

Ранее Роберт Кеннеди-младший рассказывал о диагностированной у него в 2012 году паразитарной инфекции мозга. По его словам, врачи обнаружили в его мозге погибшую личинку червя.

Кеннеди приходится племянником 35-му президенту США Джону Ф. Кеннеди, погибшему в 1963 году.

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