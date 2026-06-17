Американский министр с червем в мозге бросил змею в бассейн с детьми

Она подчеркнула, что выступает против пребывания брата на посту министра из-за его взглядов, в том числе из-за поддержки теорий заговора о связи вакцинации и аутизма. При этом Керри добавила, что любит Роберта как старшего брата, но считает, что ему нельзя доверять столь ответственную должность.