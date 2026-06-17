В Запорожье заявили о возможном использовании школ в военных целях

Школы в городе Запорожье могут использоваться для размещения военной инфраструктуры. Об этом РИА Новости сообщил заместитель министра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев.
По его словам, в учебных заведениях оборудуются укрепленные огневые позиции, пункты управления, госпитали и склады. Чиновник заявил, что эти объекты планируется задействовать при необходимости.
Мурачев назвал эту информацию подтвержденным фактом. Каких-либо дополнительных сведений или подтверждений приведено не было.
Запорожье является административным центром Запорожской области и находится под контролем Киева. Город расположен недалеко от линии боевого соприкосновения и остается одним из крупнейших промышленных и транспортных узлов на юге Украины.
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