В Хабаровске осудили жителя Биробиджана за терроризм и госизмену

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал мужчину виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, а остального срока — в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей, с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Сотовые телефоны и полученные в результате преступления денежные средства конфискованы и обращены в доход государства», — говорится в сообщении.