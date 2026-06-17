В Хабаровске осудили жителя Биробиджана за терроризм и госизмену

1-ым Восточным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Биробиджана Еврейской автономной области, совершившего преступления, предусмотренные ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал мужчину виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, а остального срока — в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей, с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев. Сотовые телефоны и полученные в результате преступления денежные средства конфискованы и обращены в доход государства», — говорится в сообщении.
Суд установил, что в сентябре 2024 года после освобождения из мест лишения свободы мужчина вступил в переписку с представителем террористической организации и согласился за денежное вознаграждение выполнять задания в интересах Украины.
Злоумышленник изучил инструкции по изготовлению зажигательных смесей, купил компоненты, испытал одну из них в заброшенном доме в Биробиджане и оборудовал схрон с готовой смесью. Он выбрал место преступления и продумал пути отхода.
За выполнение заданий мужчина получил денежные средства в сумме более 50 тысяч рублей.
Довести свои преступные действия до конца мужчина не смог, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ России по ЕАО.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Пятым апелляционным судом общей юрисдикции оставлен без изменений приговор Хабаровского краевого суда в отношении 44-летнего жителя г. Комсомольска-на-Амуре, признанного виновным в государственной измене.