Украина заявила о скором появлении баллистической ракеты для ударов по России

Ранее Зеленский сообщил, что во время разговора с президентом США обсуждал возможность получения лицензии на производство систем и ракет, предназначенных для противодействия баллистическим средствам ВС РФ. По его словам, тема новых средств противовоздушной обороны для Украины стала одной из ключевых в контактах с лидерами стран «Большой семерки», а также поднималась в его личном общении с американским лидером.