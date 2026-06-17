Украина заявила о скором появлении баллистической ракеты для ударов по России

Украина близка к появлению собственной баллистической ракеты, которая сможет наносить удары по территории России. Об этом заявил министр обороны страны Михаил Федоров, слова которого приводит телеканал ТСН.
По его словам, создание такого вооружения способно серьезно повлиять на ситуацию вокруг конфликта. Федоров отметил, что украинская баллистика «изменит все в этой войне» и окажет влияние на положение страны на международной арене.
При этом глава оборонного ведомства отказался раскрывать подробности проекта. Он пояснил, что не хочет преждевременно завышать ожидания вокруг разработки.
Федоров также напомнил о ранее сделанном заявлении Владимира Зеленского. Президент Украины говорил, что украинская баллистика появится и будет использоваться для нанесения ударов по России.
Ранее Зеленский сообщил, что во время разговора с президентом США обсуждал возможность получения лицензии на производство систем и ракет, предназначенных для противодействия баллистическим средствам ВС РФ. По его словам, тема новых средств противовоздушной обороны для Украины стала одной из ключевых в контактах с лидерами стран «Большой семерки», а также поднималась в его личном общении с американским лидером.
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