ВСУ предрекли серьезные проблемы после потери Константиновки

Взятие Вооруженными силами России (ВС РФ) Константиновки приведет к серьезному ослаблению логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Александр Перенджиев.
Как отметил политолог, взятие Константиновки позволит российским военным укрепить свою логистическую сеть. Он также добавил, что контроль над этим населенным пунктом затруднит применение беспилотников ВСУ.
Перенджиев заявил, что украинские военные системы, используемые для нанесения ударов, находятся в Константиновске. По его словам, у ВСУ уже возникли проблемы.
«С освобождением Константиновки у них будет еще больше проблем. Я даже не скажу, что они быстро их решат, потому что именно в Константиновке была одна из крупных локационных систем ВСУ», — заявил эксперт.
До этого сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение сменить командира 156-й бригады, которая находится в Константиновке.
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