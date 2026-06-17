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Один человек погиб и шестеро ранены при обстрелах Белгородской области

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли 87 ударов по территории Белгородской области.

Источник: РБК

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли 87 ударов по территории Белгородской области. В результате атак погиб один человек, еще шестеро получили ранения, сообщил врио губернатора региона Вячеслав Шуваев.

«В Белгородском округе оперативными службами обнаружен погибший мужчина. По предварительным данным, он погиб в результате атаки FPV-дрона. Обстоятельства и дата происшествия уточняются», — написал Шуваев.

Кроме того, в результате атак ВСУ ранения получили шесть человек в Белгородском, Волоконовском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах. Четверо из них находятся на стационарном лечении.

Как отметил Шуваев, удары также пришлись по Белгороду, Борисовскому, Валуйскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Прохоровскому и Яковлевскому округам. ВСУ применили авиацию и артиллерию в ходе трех обстрелов, а еще четыре раза сбросили взрывные устройства с беспилотников.

Системы ПВО сбили или подавили в небе над регионом 126 украинских дронов.

В ночь на 17 июня силы ПВО сбили 157 БПЛА над регионами России. Беспилотники уничтожили в Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областях, на московском направлении, а также в Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Черного моря.

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