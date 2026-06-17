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«Неликвид» Запада в деле: Захарова рассказала, почему Patriot ударил по Киево-Печерской лавре

В МИД России прокомментировали повреждение зданий Киево-Печерской лавры, зафиксированное в ночь на 15 июня. Официальный представитель ведомства Мария Захарова считает, что инцидент стал прямым следствием использования некачественных систем вооружения, переданных Украине западными партнёрами.

Источник: Life.ru

По словам дипломата, эксплуатируемый киевским режимом «неликвид» зачастую функционирует некорректно и поражает цели внутри страны. Затем власти пытаются переложить ответственность за подобные происшествия на Москву, выставляя случившееся как российскую атаку.

«Удар ракетой Patriot по Киево-Печерской лавре. Но если это ракета Patriot, откуда она могла вылететь? Кто ею располагал, на чьем балансе она была? Конечно, это киевский режим и западные наводчики», — подчеркнула представитель министерства в эфире радио Sputnik.

Захарова добавила, что иностранное оружие периодически срабатывает против самих же граждан Украины и военнослужащих ВСУ. В таких ситуациях руководство страны использует привычную тактику обвинения российской стороны, чтобы скрыть технические проблемы с поставленной техникой.

15 июня одна из американских ракет попала в Успенский собор Киево-Печерской лавры. Возможной причиной в Минобороны России называли поставки Киеву боеприпасов с истёкшим сроком годности. В Киеве тем временем потребовали исключить Россию из ЮНЕСКО, обвинив Москву в причастности к этому удару.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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