Мишустин заявил о выходе сотрудничества с Узбекистаном на новый уровень

Объем торговли между Россией и Узбекистаном вырос за прошлый год на 12,5%. Об этом рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин на Ташкентском международном инвестиционном форуме. По словам премьера, сотрудничество между странами вышло на принципиально новый уровень.