В Крыму предложили судиться с Украиной за блокаду полуострова

В понедельник в Министерстве иностранных дел России сообщили, что Международный арбитраж в Гааге не удовлетворил требования Киева о выплате «компенсаций» и «репараций» от Российской Федерации за использование природных ресурсов в водах Крыма. Кроме того, суд отклонил просьбу Украины о сносе Крымского моста.