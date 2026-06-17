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В Крыму предложили судиться с Украиной за блокаду полуострова

Председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов заявил РИА Новости, что ущерб, причиненный полуострову из-за блокады со стороны Украины, достигает триллионов рублей, и эта ситуация должна быть рассмотрена международным судом.

Председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов заявил РИА Новости, что ущерб, причиненный полуострову из-за блокады со стороны Украины, достигает триллионов рублей, и эта ситуация должна быть рассмотрена международным судом.

В понедельник в Министерстве иностранных дел России сообщили, что Международный арбитраж в Гааге не удовлетворил требования Киева о выплате «компенсаций» и «репараций» от Российской Федерации за использование природных ресурсов в водах Крыма. Кроме того, суд отклонил просьбу Украины о сносе Крымского моста.

«Убытки от блокады полуострова достигают триллионов рублей. Этот вопрос необходимо вынести на обсуждение в международных судебных инстанциях. Полагаю, в данном направлении еще предстоит провести значительную работу», — отметил Константинов.

По убеждению политика, благодаря подобным разбирательствам мировое сообщество узнает неприятную для Украины правду о попытках осуществить геноцид в Крыму.

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