Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT рассказала о помощи ЕС Армении на фоне ограничений России

ЕС готовит пакет экстренной торговой помощи Армении на фоне ограничений со стороны России, пишет FT. В частности, речь идет о снижении пошлин на армянские товары на сумму €420 млн в год.

Источник: РБК

Еврокомиссия разрабатывает программу торговых мер, направленных на поддержку экономики Армении, чтобы компенсировать российские импортные ограничения, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

В частности, меры предусматривают снижение пошлин на экспорт армянской продукции. Речь идет о примерно 20 категориях товаров, их общий объем оценивается примерно в €420 млн в год.

Источники указывают, что соответствующее предложение может быть официально выдвинуто в течение ближайших недель.

«Еврокомиссия предложит автономные торговые меры, чтобы помочь большему количеству армянских предприятий получить доступ к новым рыночным возможностям в ЕС и поддержать экономику страны, где она больше всего пострадала», — сказал представитель ЕК Улоф Гилл.

При этом источники указывают и на возможные сложности: экспорт коньяка может вызвать трения с французскими производителями, а отсутствие выхода к морю у Армении затрудняет логистику скоропортящихся товаров.

В конце мая Россельхознадзор ввел запрет на ввоз цветочной продукции из Армении, а также приостановил ввоз и оборот на территории России всех партий минеральной воды «Джермук» из-за превышения допустимого уровня ионов, хлоридов и сульфатов. Под ограничения попала и реализация не соответствующих обязательным требованиям коньяков и вин трех армянских производителей. Кроме того, ограничения также были введены на ввоз свежих томатов, огурцов, зелени и клубники.

Вскоре инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении сообщил о работе по выяснению причин ограничений и урегулированию ситуации. Позже премьер Никол Пашинян заявил о готовности компенсировать убытки пострадавшим фермерам.

В начале июня вступили в силу временные ограничения на ввоз косточковых и винограда из Армении, также под запрет попали вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики, нектарины из республики; начал действовать временный запрет на сертификацию живой рыбы, предназначенной для ввоза в Россию.

11 июня министр экономики Геворг Папоян сообщил, что Ереван обратился в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) из-за барьеров при экспорте своих товаров в Россию.

Армения продолжает быть членом ЕАЭС, однако параллельно взяла курс на сближение с Евросоюзом. После введенных Россией ограничений глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что ЕС готовит поддержку Еревану из-за «экономического давления», включая финансовую помощь более чем на €50 млрд.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Еврокомиссия: как работает главный исполнительный орган Евросоюза
Еврокомиссия — один из ключевых институтов Европейского союза, отвечающий за разработку законопроектов, контроль исполнения решений и координацию политики ЕС. В этом материале подробно разберем, что такое Еврокомиссия, как она устроена, кто в нее входит и какое влияние оказывает на Европейский союз.
Читать дальше