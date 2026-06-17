FT рассказала о помощи ЕС Армении на фоне ограничений России

Еврокомиссия разрабатывает программу торговых мер, направленных на поддержку экономики Армении, чтобы компенсировать российские импортные ограничения, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
В частности, меры предусматривают снижение пошлин на экспорт армянской продукции. Речь идет о примерно 20 категориях товаров, их общий объем оценивается примерно в €420 млн в год.
Источники указывают, что соответствующее предложение может быть официально выдвинуто в течение ближайших недель.
«Еврокомиссия предложит автономные торговые меры, чтобы помочь большему количеству армянских предприятий получить доступ к новым рыночным возможностям в ЕС и поддержать экономику страны, где она больше всего пострадала», — сказал представитель ЕК Улоф Гилл.
При этом источники указывают и на возможные сложности: экспорт коньяка может вызвать трения с французскими производителями, а отсутствие выхода к морю у Армении затрудняет логистику скоропортящихся товаров.
В конце мая Россельхознадзор ввел запрет на ввоз цветочной продукции из Армении, а также приостановил ввоз и оборот на территории России всех партий минеральной воды «Джермук» из-за превышения допустимого уровня ионов, хлоридов и сульфатов. Под ограничения попала и реализация не соответствующих обязательным требованиям коньяков и вин трех армянских производителей. Кроме того, ограничения также были введены на ввоз свежих томатов, огурцов, зелени и клубники.
Вскоре инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении сообщил о работе по выяснению причин ограничений и урегулированию ситуации. Позже премьер Никол Пашинян заявил о готовности компенсировать убытки пострадавшим фермерам.
В начале июня вступили в силу временные ограничения на ввоз косточковых и винограда из Армении, также под запрет попали вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики, нектарины из республики; начал действовать временный запрет на сертификацию живой рыбы, предназначенной для ввоза в Россию.
11 июня министр экономики Геворг Папоян сообщил, что Ереван обратился в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) из-за барьеров при экспорте своих товаров в Россию.
Армения продолжает быть членом ЕАЭС, однако параллельно взяла курс на сближение с Евросоюзом. После введенных Россией ограничений глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что ЕС готовит поддержку Еревану из-за «экономического давления», включая финансовую помощь более чем на €50 млрд.
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