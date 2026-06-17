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Тотализатор на крови: В ВСУ устраивают ставки на исход боёв с участием солдат

Отец погибшего украинского военнослужащего сообщил о предполагаемой практике трансляций боёв, в которых зрители могли делать ставки на выживание солдат. Параллельно, по его словам, семье передавали противоречивые сведения о судьбе сына. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Источник: Life.ru

Отец погибшего бойца ВСУ заявил о ставках на выживание солдат во время боёв. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны.

Боевые эпизоды транслировались в режиме реального времени, а зрители из разных стран могли делать ставки на исход для конкретных участников. Дополнительно мужчина заявил, что от командования поступали сообщения, будто его сын жив, находится в плену и страдает потерей памяти. В передаваемых данных, как он утверждает, фигурировало даже точное место возможного удержания военнослужащего.

Параллельно с этим родственник предполагает, что подобные сведения могли использоваться для введения семьи в заблуждение. Отдельной версией он называет попытку скрыть реальные обстоятельства гибели и избежать положенных выплат, а также последующего обмена.

Ранее стало известно о тяжёлом состоянии украинских военнослужащих, находившихся на позициях в районе посёлка Приколотное Харьковской области. Подразделение БПЛА бригады «Гард» длительное время удерживало позиции без нормального обеспечения и бытовых условий. Часть бойцов находилась на линии соприкосновения крайне долго: один из них провёл там около 100 дней, другие — по 20−30 суток.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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