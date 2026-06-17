Politico: Урсула фон дер Ляйен не будет переизбираться на третий срок

По данным издания, «правая рука» Урсулы фон дер Ляйен, глава ее кабинета Бьорн Зайберт на частном ужине с высокопоставленными чиновниками заявил, что председатель ЕК не будет добиваться продления полномочий. Источники отметили, что такое заявление было сделано, чтобы развеять опасения о планах централизовать власть в руках главы ЕК при реструктуризации департаментов ведомства. По данным СМИ, глава ЕК могла быть инициатором обсуждаемой в ЕС реформы Службы внешних связей, которую возглавляет Кая Каллас.