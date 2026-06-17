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Politico: Урсула фон дер Ляйен не будет переизбираться на третий срок

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не будет избираться на третий срок на выборах в 2029 году. Об этом сообщило Politico со ссылкой на два источника.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не будет избираться на третий срок на выборах в 2029 году. Об этом сообщило Politico со ссылкой на два источника.

По данным издания, «правая рука» Урсулы фон дер Ляйен, глава ее кабинета Бьорн Зайберт на частном ужине с высокопоставленными чиновниками заявил, что председатель ЕК не будет добиваться продления полномочий. Источники отметили, что такое заявление было сделано, чтобы развеять опасения о планах централизовать власть в руках главы ЕК при реструктуризации департаментов ведомства. По данным СМИ, глава ЕК могла быть инициатором обсуждаемой в ЕС реформы Службы внешних связей, которую возглавляет Кая Каллас.

«(Урсула фон дер Ляйен.— “Ъ”) полностью сосредоточена на текущем мандате и ключевых проблемах, стоящих перед Европой сегодня. Это включает в себя саммит G7 и заседание Европейского совета на этой неделе», — ответил представитель ЕК на вопрос Politico о планах Урсулы фон дер Ляйен выдвигать свою кандидатуру на третий срок.

Урсула фон дер Ляйен заняла должность председателя Европейской комиссии в 2019 году, став первой женщиной в истории Евросоюза на этом посту. В 2024 году она была переизбрана на новый пятилетний срок. Одним из приоритетов главы ЕК на срок до 2029 года стало укрепление оборонной способности ЕС — увеличение расходов на эти цели и наращивание военного потенциала.

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