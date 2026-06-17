Бегут из окопов: Бойцы ПВО ВСУ массово дезертируют, узнав о новых приказах

Мобильные подразделения ПВО 1150-го зенитного ракетного дивизиона ВСУ в Черниговской области задействуют для удержания позиций в приграничных районах. Такое решение уже привело к росту числа случаев дезертирства. Об этом ТАСС сообщили в в российских силовых структурах.