Макрон опубликовал видео с саммита G7 под песню «Капибара».
Президент Франции Эмманюэль Макрон разместил в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) видеоролик, снятый в ходе саммита G7. В качестве аудиосопровождения он использовал трек «Капибара» российского музыканта Сто-Личный Она-Нас (Алексея Плужникова).
В смонтированном видео показаны кадры приветствия глав государств и руководителей международных организаций. В числе запечатленных участников — премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент США Дональд Трамп, а также другие лидеры стран «Большой семерки». На записи также присутствует супруга французского президента Брижит Макрон.
«Группа семи» (G7) объединяет США, Великобританию, Германию, Францию, Италию, Канаду и Японию. Формат был создан в 1975 году как площадка для обсуждения глобальных экономических и политических вопросов. Помимо семи стран, в работе объединения участвует Европейский союз. Россия присоединилась к группе в 1997 году, после чего она стала называться G8 («Большая восьмерка»). В 2014 году сотрудничество с Россией в рамках объединения было прекращено и формат вновь вернулся к G7.
Саммит G7 проходит с 15 по 17 июня в городе Эвиан-ле-Бен во Франции.
Использование песни «Капибара» Алексея Плужникова уже стало традиционным для публикаций Макрона. Летом 2025 года президент Франции размещал видео с участниками саммита «Группы семи» в канадском Кананаскисе, сопроводив его этим же треком.
17 июня лидеры стран «Большой семерки» на саммите во Франции договорились увеличить поставки оружия Украине и усиливать санкции против России. В заявлении лидеры G7 отметили, что сейчас «подходящий момент» для принятия дополнительных мер в отношении России, так как президент США Дональд Трамп заключил «сделку по открытию Ормузского пролива, которую мы поддерживаем». В сообщении указано, что новые ограничения могут затронуть в том числе российский нефтегазовый сектор.
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