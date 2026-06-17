Макрон опубликовал клип с саммита G7 под песню «Капибара». Видео

«Группа семи» (G7) объединяет США, Великобританию, Германию, Францию, Италию, Канаду и Японию. Формат был создан в 1975 году как площадка для обсуждения глобальных экономических и политических вопросов. Помимо семи стран, в работе объединения участвует Европейский союз. Россия присоединилась к группе в 1997 году, после чего она стала называться G8 («Большая восьмерка»). В 2014 году сотрудничество с Россией в рамках объединения было прекращено и формат вновь вернулся к G7.