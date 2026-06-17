Суд отказался вернуть мандат выступившему против СВО приморскому депутату Шульге

«Дойду до Верховного суда, чтобы доказать необоснованность позиции приморских судов и заксобрания. Но восстановиться до сентябрьских выборов в новый состав заксобрания уже не успею», — заявил «Ъ» Геннадий Шульга. Он сослался на практику Верховного суда, согласно которой, если закон отменяется, то все решения на его основе тоже отменяются, и граждане, пострадавшие от применения незаконного закона, восстанавливаются в правах.