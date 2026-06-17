FT заявила о помощи ЕС Армении на фоне ограничений РФ

В конце мая Россельхознадзор ввел запрет на ввоз цветочной продукции из Армении, а также приостановил ввоз и оборот на территории России всех партий минеральной воды «Джермук» из-за превышения допустимого уровня ионов, хлоридов и сульфатов. Под ограничения также попала реализация не соответствующих обязательным требованиям коньяков и вин трех армянских производителей. Кроме того, были введены ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, зелени и клубники.