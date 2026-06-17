FT заявила о помощи ЕС Армении на фоне ограничений РФ

Как отмечается, предлагаемые меры включают снижение пошлин на экспорт товаров из Армении. Речь идет примерно о 20 категориях продукции, совокупный объем которых оценивается в €420 млн в год.
По данным источников, соответствующая инициатива может быть официально представлена в ближайшие недели.
«Еврокомиссия предложит автономные торговые меры, чтобы помочь большему количеству армянских предприятий получить доступ к новым рыночным возможностям в ЕС и поддержать экономику страны, где она больше всего пострадала», — заявил представитель Еврокомиссии Улоф Гилл.
Вместе с тем источники указывают на возможные затруднения: экспорт армянского коньяка способен вызвать разногласия с французскими производителями, а отсутствие у Армении выхода к морю осложняет логистику поставок скоропортящихся товаров.
В конце мая Россельхознадзор ввел запрет на ввоз цветочной продукции из Армении, а также приостановил ввоз и оборот на территории России всех партий минеральной воды «Джермук» из-за превышения допустимого уровня ионов, хлоридов и сульфатов. Под ограничения также попала реализация не соответствующих обязательным требованиям коньяков и вин трех армянских производителей. Кроме того, были введены ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, зелени и клубники.