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FT заявила о помощи ЕС Армении на фоне ограничений РФ

Еврокомиссия готовит пакет торговых мер для поддержки экономики Армении, призванный компенсировать последствия ограничений, введенных Россией на импорт армянской продукции. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается, предлагаемые меры включают снижение пошлин на экспорт товаров из Армении. Речь идет примерно о 20 категориях продукции, совокупный объем которых оценивается в €420 млн в год.

По данным источников, соответствующая инициатива может быть официально представлена в ближайшие недели.

«Еврокомиссия предложит автономные торговые меры, чтобы помочь большему количеству армянских предприятий получить доступ к новым рыночным возможностям в ЕС и поддержать экономику страны, где она больше всего пострадала», — заявил представитель Еврокомиссии Улоф Гилл.

Вместе с тем источники указывают на возможные затруднения: экспорт армянского коньяка способен вызвать разногласия с французскими производителями, а отсутствие у Армении выхода к морю осложняет логистику поставок скоропортящихся товаров.

В конце мая Россельхознадзор ввел запрет на ввоз цветочной продукции из Армении, а также приостановил ввоз и оборот на территории России всех партий минеральной воды «Джермук» из-за превышения допустимого уровня ионов, хлоридов и сульфатов. Под ограничения также попала реализация не соответствующих обязательным требованиям коньяков и вин трех армянских производителей. Кроме того, были введены ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, зелени и клубники.

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