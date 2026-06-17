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Эксперт оценил последствия учений Eagle Partner для ВС Армении

Белый дом начинает планомерно создавать в Армении собственную профессиональную военную элиту. Такую оценку дал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в интервью ИС «Вести», комментируя старт учений Eagle Partner с участием военных из Армении, США, Франции и Греции.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По словам эксперта, НАТО ведет целенаправленную работу по перестройке армянской армии под свои стандарты. Он напомнил, что подобные процессы уже запускались на постсоветском пространстве.

«С той же самой Украиной США и страны Европы проводили совместные маневры еще с конца 90-х годов, также рассказывая им, что это все часть такого большого глобального механизма: сначала по стандартизации вооруженных сил НАТО… Во-вторых, по возможной интеграции различных оружейных комплексов», — отметил собеседник ИС «Вести».

Михайлов обратил внимание на то, что сегодня у Армении отсутствует единая архитектура вооружений. В армии страны используется техника российского производства, стран НАТО, а также Китая и Индии. В этой ситуации, подчеркнул аналитик, США пытаются перехватить инициативу и навязать Еревану свою систему вооружений.

«Видно, что США перехватывают все больше эту повестку, то есть они постепенно-постепенно начинают формировать свою профессиональную военную элиту там», — подытожил эксперт.

Напомним, с 17 по 25 июня на территории Армении, приостановившей свое участие в ОДКБ, состоятся совместные военные маневры Eagle Partner. В учениях будут задействованы подразделения из США, Франции и Греции. Как уточняется, эти маневры проводятся в рамках подготовки к развертыванию международных миротворческих миссий. Ранее в Eagle Partner, помимо армянских военных, были задействованы исключительно военнослужащие США.

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