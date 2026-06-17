Эксперт оценил последствия учений Eagle Partner для ВС Армении

Напомним, с 17 по 25 июня на территории Армении, приостановившей свое участие в ОДКБ, состоятся совместные военные маневры Eagle Partner. В учениях будут задействованы подразделения из США, Франции и Греции. Как уточняется, эти маневры проводятся в рамках подготовки к развертыванию международных миротворческих миссий. Ранее в Eagle Partner, помимо армянских военных, были задействованы исключительно военнослужащие США.