В российском МИДе рассказали, какая цель была у Зеленского на саммите G7

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что появление Владимира Зеленского на саммите G7 во Франции было попыткой продемонстрировать, будто он не утратил внимания Запада и якобы занимает центральное место в западной политической системе.
По её словам, в эфире радио Sputnik, украинскому лидеру было необходимо показать тем, кого он считает своими сторонниками, что он не просто не забыт, а на самом деле является ключевой фигурой всего западного миропорядка. И он изо всех сил пытался это изобразить, облачившись в «тщедушный черный диктаторский костюм».
Захарова также сравнила его встречи с западными лидерами с проведением некоего обряда, в ходе которого он должен был «запачкать их своими прикосновениями».
Кроме того, как отметила дипломат, этот «черный тщедушный костюм диктатора» был необходим, чтобы показать, будто он способен «управлять семеркой, не привлекая внимания санитаров».
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