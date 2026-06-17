В российском МИДе рассказали, какая цель была у Зеленского на саммите G7

По её словам, в эфире радио Sputnik, украинскому лидеру было необходимо показать тем, кого он считает своими сторонниками, что он не просто не забыт, а на самом деле является ключевой фигурой всего западного миропорядка. И он изо всех сил пытался это изобразить, облачившись в «тщедушный черный диктаторский костюм».