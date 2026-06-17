Фон дер Ляйен отказалась от планов идти на третий срок в Еврокомиссии

Информацию подтвердили в окружении руководства Еврокомиссии, сославшись на слова главы офиса Бьорна Зайберта, озвученные на закрытом мероприятии. К моменту возможных выборов фон дер Ляйен исполнится 70 лет, что также учитывается в обсуждениях её дальнейших планов. Впервые она возглавила Еврокомиссию в 2019 году, а в 2024-м была переизбрана на второй срок.