«Ужасная ошибка»: Хиллари Клинтон жёстко раскритиковала решение Байдена идти на второй срок

Ранее эмоциональную реакцию на выступление Джо Байдена во время предвыборных дебатов в июне 2024 года описала его супруга, бывшая первая леди США Джилл Байден. Она призналась, что увиденное на экране вызвало у неё сильное беспокойство за здоровье мужа. По словам Джилл Байден, в тот момент ей пришла мысль о возможном серьёзном нарушении состояния — вплоть до инсульта.