«Игра престолов» по-европейски: Между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен началась «борьба за трон»

Дипломаты уже иронично называют ситуацию в институтах ЕС «Игрой престолов». Соперничество за контроль над внешнеполитической повесткой становится всё жёстче. Источники издания отмечают, что Каллас критикуют за чрезмерную зацикленность на России и недостаточное внимание к Ближнему Востоку, в то время как фон дер Ляйен обвиняют в попытке подмять под себя всю дипломатию.
Еврокомиссар якобы пытается дублировать функции дипломатической службы, а её оппонентка в ответ жалуется на авторитарный стиль руководства. Политики и эксперты сходятся во мнении, что внутренние дрязги мешают ЕС вырабатывать единую позицию по ключевым вызовам.
Ранее Life.ru писал, что страны ЕС намерены ограничить полномочия дипломатической службы объединения из-за антироссийской риторики её главы Каи Каллас. Франция и Германия за кулисами выступают за существенное урезание полномочий вплоть до упразднения структуры.
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