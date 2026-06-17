«Игра престолов» по-европейски: Между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен началась «борьба за трон»

Дипломаты уже иронично называют ситуацию в институтах ЕС «Игрой престолов». Соперничество за контроль над внешнеполитической повесткой становится всё жёстче. Источники издания отмечают, что Каллас критикуют за чрезмерную зацикленность на России и недостаточное внимание к Ближнему Востоку, в то время как фон дер Ляйен обвиняют в попытке подмять под себя всю дипломатию.