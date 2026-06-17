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«Игра престолов» по-европейски: Между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен началась «борьба за трон»

Внутри Евросоюза нарастает напряжение между двумя ключевыми фигурами: главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем по иностранным делам Каей Каллас. По данным испанской газеты El Pais, их конфликт достиг стадии открытого противостояния.

Дипломаты уже иронично называют ситуацию в институтах ЕС «Игрой престолов». Соперничество за контроль над внешнеполитической повесткой становится всё жёстче. Источники издания отмечают, что Каллас критикуют за чрезмерную зацикленность на России и недостаточное внимание к Ближнему Востоку, в то время как фон дер Ляйен обвиняют в попытке подмять под себя всю дипломатию.

Еврокомиссар якобы пытается дублировать функции дипломатической службы, а её оппонентка в ответ жалуется на авторитарный стиль руководства. Политики и эксперты сходятся во мнении, что внутренние дрязги мешают ЕС вырабатывать единую позицию по ключевым вызовам.

Ранее Life.ru писал, что страны ЕС намерены ограничить полномочия дипломатической службы объединения из-за антироссийской риторики её главы Каи Каллас. Франция и Германия за кулисами выступают за существенное урезание полномочий вплоть до упразднения структуры.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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