Telegram намерен судиться из-за блокировки на территории Индии

Руководство мессенджера Telegram подало иск в Верховный суд Дели, оспаривая предписание индийских властей о временной блокировке сервиса на территории страны в преддверии повторного проведения общенационального вступительного медицинского экзамена (NEET-UG). Информацию об этом распространило издание Hindustan Times.
Как уточняется в публикации, представители компании попросили суд рассмотреть их обращение в ускоренном порядке, поскольку введённые ограничения негативно сказываются на миллионах добросовестных пользователей, а также на тысячах организаций, которые задействуют платформу для рабочих процессов и образовательных целей.
Напомним, что 16 июня индийское правительство издало распоряжение об ограничении доступа к Telegram до 22 июня, одновременно приостановив функцию корректировки сообщений вплоть до 30 июня. Данное решение было принято на основании рекомендаций Национального агентства по тестированию (NTA). Представители NTA заявили, что через мессенджер распространялась недостоверная информация о якобы имевшей место утечке экзаменационных материалов. По версии агентства, абитуриентам через Telegram предлагали приобрести «доступ» к вопросам предстоящего испытания.
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