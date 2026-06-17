Telegram намерен судиться из-за блокировки на территории Индии

Напомним, что 16 июня индийское правительство издало распоряжение об ограничении доступа к Telegram до 22 июня, одновременно приостановив функцию корректировки сообщений вплоть до 30 июня. Данное решение было принято на основании рекомендаций Национального агентства по тестированию (NTA). Представители NTA заявили, что через мессенджер распространялась недостоверная информация о якобы имевшей место утечке экзаменационных материалов. По версии агентства, абитуриентам через Telegram предлагали приобрести «доступ» к вопросам предстоящего испытания.