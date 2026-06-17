Опозорился на G7: Захарова объяснила, почему «центр мироздания» из Зеленского не вышел

В эфире радио Sputnik дипломат обратила внимание на манеру общения президента Украины с западными коллегами. Она описала происходящее не как протокольные рукопожатия, а как «какие-то перемежевывания» и «ритуалы». По словам спикера внешнеполитического ведомства, создавалось впечатление, будто гость стремился «замарать» присутствующих своими прикосновениями.