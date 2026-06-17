Акция у памятного места в Берлине привела к политическому спору в Польше

Глава Бюро по международной политике администрации президента Польши Марчин Пшидач потребовал от Министерства иностранных дел республики активнее отреагировать на инцидент с участием польских граждан в Берлине. Об этом сообщает радиостанция RMF24.
По словам чиновника, произошедшее требует не только консульских действий, но и политического вмешательства. Пшидач заявил, что уже направил соответствующий запрос министру иностранных дел Радославу Сикорскому.
Инцидент произошел 16 июня в немецкой столице. После демонстрации группа польских граждан попыталась установить деревянный крест возле камня памяти жертв нацистской оккупации Польши. После этого сотрудники полиции применили к участникам акции силу, повалили их на землю и надели наручники.
Случившееся вызвало резкую реакцию со стороны польской оппозиции и представителей правых политических сил. Кандидат на пост премьер-министра от партии «Право и справедливость» потребовал от властей страны дать оценку произошедшему.
В тот же день несколько десятков активистов националистического объединения «Движение защиты границ» провели акцию возле посольства Германии в Варшаве.
На момент публикации официальных заявлений Министерства иностранных дел Польши по поводу инцидента не последовало.
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