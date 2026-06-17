Казахстан получил новую роль в ОЭСР по «зеленой» повестке

Казахстан укрепляет свои позиции на международной экологической арене. По итогам заседания Специальной рабочей группы по «зелёным» действиям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), прошедшего в Париже, вице-министр экологии и природных ресурсов РК Мансур Ошурбаев избран заместителем председателя Бюро Green Action Task Force (GATF) на 2027−2028 годы.
Это решение стало не только признанием усилий Казахстана в области устойчивого развития, но и сигналом о растущей роли страны в формировании экологической повестки региона.
Казахстан представил свои экологические инициативы.
В заседаниях GATF приняли участие представители Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства национальной экономики, Международного финансового центра «Астана», а также Постоянного представительства Казахстана при международных организациях в Париже.
Особое внимание казахстанская делегация уделила итогам Регионального экологического саммита, который прошел в Астане
Директор Департамента климатической политики Министерства экологии и природных ресурсов Сауле Сабиева выступила на круглом столе, посвященном развитию зеленой экономики в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.
Она рассказала о ходе реализации Концепции перехода Казахстана к «зеленой» экономике, а также о мерах по достижению углеродной нейтральности, которые страна планирует реализовать в ближайшие годы.
Курс на низкоуглеродное развитие.
Отдельной темой обсуждения стала устойчивая инфраструктура и привлечение инвестиций в экологические проекты.
Директор Департамента международного экономического сотрудничества Министерства национальной экономики Ержан Несибкулов представил результаты участия Казахстана в программе Sustainable Infrastructure Programme in Asia (SIPA).
По его словам, при поддержке экспертов программы ведется работа над проектом Стратегии низкоуглеродного развития Казахстана до 2060 года. Кроме того, реализуются инициативы по совершенствованию инвестиционной политики и созданию более привлекательных условий для финансирования «зеленых» проектов.
Казахстан также выразил заинтересованность в продолжении сотрудничества с программой SIPA и дальнейшем внедрении международных практик устойчивого развития.
Вода становится стратегическим приоритетом.
Одним из ключевых вопросов повестки стал водный сектор, который Казахстан определил среди главных направлений Национального плана действий.
На фоне усиливающегося дефицита водных ресурсов в Центральной Азии участники встречи обсудили эффективные механизмы управления водными ресурсами и международный опыт развития отрасли.
Казахстанская сторона подчеркнула заинтересованность в обмене лучшими практиками и изучении успешных моделей, которые позволяют сделать водную безопасность одним из драйверов устойчивого развития.
Новый статус Казахстана в международной экологической политике.
Избрание представителя Казахстана заместителем председателя Бюро GATF усиливает позиции страны в структурах ОЭСР и открывает дополнительные возможности для продвижения национальных инициатив на международном уровне.
На полях мероприятия казахстанская делегация также провела ряд двусторонних встреч с руководством Центра развития ОЭСР и Евразийской программы конкурентоспособности. Стороны обсудили перспективы новых совместных проектов, расширение партнерства и дальнейшее развитие сотрудничества в сфере устойчивой экономики и экологической трансформации.
На фоне глобального курса на декарбонизацию и экологическую модернизацию экономики Казахстан стремится закрепить за собой роль одного из ключевых региональных центров продвижения «зеленой» повестки в Центральной Азии.