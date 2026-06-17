Казахстан получил новую роль в ОЭСР по «зеленой» повестке

По его словам, при поддержке экспертов программы ведется работа над проектом Стратегии низкоуглеродного развития Казахстана до 2060 года. Кроме того, реализуются инициативы по совершенствованию инвестиционной политики и созданию более привлекательных условий для финансирования «зеленых» проектов.