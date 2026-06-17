FT узнала о подготовке ЕС мер по развитию торговых отношений с Арменией

Как пишет FT, ЕК снизит пошлины на экспорт армянских продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Эти предложения могут быть выдвинуты в ближайшие несколько недель. Они охватят большую часть из почти 20 категорий товаров, которые временно запрещены к ввозу в Россию. Общая стоимость этого экспорта составляет около €420 млн в год. Меры потребуют одобрения большинства членов Евросоюза (ЕС) и Европарламента.