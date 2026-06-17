Минобороны сможет привлекать казахстанцев к военной разведке

принимать обязательные для исполнения правовые акты в пределах своей компетенции;

запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую информацию и материалы;

создавать консультативно-совещательные и экспертные комиссии в пределах своей компетенции;

обращаться в суд;

привлекать к проведению проверок и экспертиз специалистов из других организаций;

привлекать граждан РК на добровольной основе в качестве внештатных оперативных сотрудников органов военной разведки министерства (новое. — Прим. ред.);

делегировать часть своих полномочий и функций ведомству в установленном законодательством порядке;

вносить президенту РК и в правительство предложения по совершенствованию деятельности в сферах, регулируемых министерством;