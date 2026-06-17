Минобороны сможет привлекать казахстанцев к военной разведке

Поправками расширены права ведомства:
принимать обязательные для исполнения правовые акты в пределах своей компетенции;
запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую информацию и материалы;
создавать консультативно-совещательные и экспертные комиссии в пределах своей компетенции;
обращаться в суд;
привлекать к проведению проверок и экспертиз специалистов из других организаций;
привлекать граждан РК на добровольной основе в качестве внештатных оперативных сотрудников органов военной разведки министерства (новое. — Прим. ред.);
делегировать часть своих полномочий и функций ведомству в установленном законодательством порядке;
вносить президенту РК и в правительство предложения по совершенствованию деятельности в сферах, регулируемых министерством;
получать и использовать спонсорскую, благотворительную помощь, а также помощь, оказываемую в рамках военно-технического сотрудничества.
Также министерству добавлена новая функция:
утверждает правила привлечения к работе граждан Республики Казахстан на добровольной основе в качестве внештатных оперативных сотрудников органов военной разведки министерства.
Постановление вводится в действие с 27 июня.