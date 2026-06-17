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Минобороны сможет привлекать казахстанцев к военной разведке

Правительство постановлением от 12 июня 2026 года внесло изменения и дополнения в Положение о Министерстве обороны Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Поправками расширены права ведомства:

  • принимать обязательные для исполнения правовые акты в пределах своей компетенции;

  • запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от государственных органов, организаций, их должностных лиц необходимую информацию и материалы;

  • создавать консультативно-совещательные и экспертные комиссии в пределах своей компетенции;

  • обращаться в суд;

  • привлекать к проведению проверок и экспертиз специалистов из других организаций;

  • привлекать граждан РК на добровольной основе в качестве внештатных оперативных сотрудников органов военной разведки министерства (новое. — Прим. ред.);

  • делегировать часть своих полномочий и функций ведомству в установленном законодательством порядке;

  • вносить президенту РК и в правительство предложения по совершенствованию деятельности в сферах, регулируемых министерством;

  • получать и использовать спонсорскую, благотворительную помощь, а также помощь, оказываемую в рамках военно-технического сотрудничества.

Также министерству добавлена новая функция:

  • утверждает правила привлечения к работе граждан Республики Казахстан на добровольной основе в качестве внештатных оперативных сотрудников органов военной разведки министерства.

Постановление вводится в действие с 27 июня.