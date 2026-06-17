В России призвали не надеяться на Трампа в решении конфликта на Украине

«Почему мы должны уповать только на Трампа в попытке урегулировать этот кризис? Мы сами не способны провести соответствующие контакты, переговоры, встречи, сами их организовать для того, чтобы прийти к какому-то мирному знаменателю?» — подчеркнул политолог.
По словам Топорнина, при таком непостоянстве Трампа рассчитывать на «какие-то серьезные достижения не приходится» в вопросе решения ситуации на Украине.
Мерц заявил, что европейские лидеры и Трамп пришли к общей позиции по конфликту на Украине.
По его словам, все лидеры «Большой семерки» согласились с необходимостью увеличивать поддержку Украины и усиливать давление на Россию ради переговоров.