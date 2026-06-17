В России призвали не надеяться на Трампа в решении конфликта на Украине

России не стоит полагаться только на президента США Дональда Трампа в рамках урегулирования украинского кризиса на фоне заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что американский лидер теперь разделяет позицию Европы по Украине. Москве необходимо продолжать отстаивать свои интересы в этом вопросе. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист-международник, директор центра европейской информации Николай Топорнин.