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В России призвали не надеяться на Трампа в решении конфликта на Украине

России не стоит полагаться только на президента США Дональда Трампа в рамках урегулирования украинского кризиса на фоне заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что американский лидер теперь разделяет позицию Европы по Украине. Москве необходимо продолжать отстаивать свои интересы в этом вопросе. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист-международник, директор центра европейской информации Николай Топорнин.

Источник: AP 2024

«Почему мы должны уповать только на Трампа в попытке урегулировать этот кризис? Мы сами не способны провести соответствующие контакты, переговоры, встречи, сами их организовать для того, чтобы прийти к какому-то мирному знаменателю?» — подчеркнул политолог.

По словам Топорнина, при таком непостоянстве Трампа рассчитывать на «какие-то серьезные достижения не приходится» в вопросе решения ситуации на Украине.

Мерц заявил, что европейские лидеры и Трамп пришли к общей позиции по конфликту на Украине.

По его словам, все лидеры «Большой семерки» согласились с необходимостью увеличивать поддержку Украины и усиливать давление на Россию ради переговоров.

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