«Придётся доставать ядерное оружие»: Раскрыты последствия возможного конфликта РФ и Европы

По его мнению, Москве придётся наносить удары по европейским заводам, которые производят вооружение для Киева. Таких предприятий сегодня насчитывается около 18. У России есть высокоточные ракеты и точные координаты целей, проблема — в последствиях.
«Безусловно, на весь мир будет объявлено, что Россия напала на НАТО. Тогда ракеты и беспилотники натовские полетят на Россию», — уточнил специалист в беседе с «Царьградом».
По его словам, это может перерасти в полноценную войну с Европой, которая из конвенциональной способна перейти в ядерную фазу.
«Я не исключаю, что придётся доставать и ядерное оружие», — заявил Баранец.
При этом он провёл параллель с действиями Ирана, который бьёт по американским базам в регионе, но предупредил: прямые аналогии здесь не работают. Европейские страны формально не стреляют по России напрямую, а инциденты с залётами дронов из Прибалтики списывают на ошибки пилотов ВСУ.
В итоге полковник призвал «показать зубы», но предупредил: за этим последует большая драка с НАТО. Такого развития событий, вероятно, хотелось бы избежать всем, однако если выбора не оставят, ответ может быть только один — и он прозвучал в интервью.
А ранее президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами СВО заявил, что Москва должна жёстко отвечать на использование дронов противником, чтобы отбить желание атаковать российские гражданские объекты. По его словам, ВСУ расширяют применение БПЛА самолётного типа, пытаясь расколоть общество, но серьёзного ущерба стране нанести не смогут.
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