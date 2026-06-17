Путин рассказал о перспективах сотрудничества России и АСЕАН

КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Перед Россией и АСЕАН сегодня открываются широкие перспективы в области энергетической и продовольственной безопасности, а также в сфере мирного атома, считает президент РФ Владимир Путин.
Об этом он заявил в своем обращении к участникам и гостям Делового форума Россия — АСЕАН, который проходит в Казани. Приветствие главы государства зачитал глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«Сегодня перед нами стоят новые задачи. Среди них — активное внедрение цифровых продуктов на основе искусственного интеллекта, формирование устойчивых цифровых платформ. Широкие перспективы открываются в области энергетической и продовольственной безопасности, обмена передовыми технологиями, сотрудничества в сфере мирного атома, транспорта и логистики», — отметил Путин.
По его словам, важным является то, что в тех же направлениях работают и партнеры по Шанхайской организации сотрудничества, Евразийскому экономическому союзу и другим объединениям, представители которых присутствуют на форуме.
«Уверен, что решения российско-асеановского саммита обеспечат возможности для дальнейшего продвижения взаимовыгодной торговли, инвестиций, промышленной кооперации, расширения прямого диалога предпринимательских сообществ, тем самым будут содействовать социально-экономическому развитию наших государств», — добавил глава государства.
Он пожелал участникам бизнес-форума успехов в реализации намеченных планов.
Деловой форум Россия — АСЕАН идет на полях юбилейного саммита, посвященного 35-летию отношений между Россией и АСЕАН. РИА Новости — информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.