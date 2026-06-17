Шаккалиев об инфляции: Никто ничего не «рисует»

«По баранине, смотрите, у нас основной ключевой фактор всплеска был связан с тем, что был Курбан айт. Я вам серьезно говорю, вы зря смеетесь. На 8 Марта всегда растут цены на цветы, на Пасху дорожают яйца. Вы знаете, это так, по-простому, по-народному. Но ключевой вопрос, коллеги, — это спрос и предложение. В момент повышенного спроса на товары всегда растут цены. Это закон экономики, она так работает, другого не дано. Поэтому здесь не стоит удивляться. Но самое главное, что у нас всегда есть выбор: есть товары-заменители — говядина, курятина, конина. Вы же баранину сутками не едите, правильно? Поэтому здесь нужно говорить о модели потребления, особенностях спроса и сезонности — это все факторы, которые влияют на цену. Цена никогда не стоит на месте, это тоже надо понимать», — заявил Шаккалиев.