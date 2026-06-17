Делегация Вьетнама осмотрела выставку достижений Татарстана в ЦУМе

«Они, конечно, очень впечатлены, особенно те, кто впервые посещает Республику Татарстан с официальным визитом. В первую очередь они впечатлены большим потенциалом нашей промышленности, им нравится уличная выставка техники. Не каждый день такое увидишь, когда на одной площадке представлены совершенно разные продукты машиностроения», — рассказала Минуллина.