Делегация Вьетнама осмотрела выставку достижений Татарстана в ЦУМе

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина отметила, что гости были впечатлены потенциалом республики.
«Они, конечно, очень впечатлены, особенно те, кто впервые посещает Республику Татарстан с официальным визитом. В первую очередь они впечатлены большим потенциалом нашей промышленности, им нравится уличная выставка техники. Не каждый день такое увидишь, когда на одной площадке представлены совершенно разные продукты машиностроения», — рассказала Минуллина.
Она подчеркнула, что выставка пользуется большой популярностью у делегаций, прибывших на саммит Россия — АСЕАН. «Те главы государств, кто не может лично посетить в связи с плотной программой, направляют сюда своих министров и свои делегации», — добавила глава АИР РТ.
Сам же Ле Минь Хынг, осмотрев экспозицию, рассказал, что впервые посещает Татарстан, и признался, что ему понравилась республика.