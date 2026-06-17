Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Делегация Вьетнама осмотрела выставку достижений Татарстана в ЦУМе

Делегация Вьетнама во главе с Премьер-министром страны Ле Минь Хынгом осмотрела сегодня выставку достижений Татарстана, организованную в Центре уникального мастерства (ЦУМ).

Источник: ИА Татар-информ

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина отметила, что гости были впечатлены потенциалом республики.

«Они, конечно, очень впечатлены, особенно те, кто впервые посещает Республику Татарстан с официальным визитом. В первую очередь они впечатлены большим потенциалом нашей промышленности, им нравится уличная выставка техники. Не каждый день такое увидишь, когда на одной площадке представлены совершенно разные продукты машиностроения», — рассказала Минуллина.

Она подчеркнула, что выставка пользуется большой популярностью у делегаций, прибывших на саммит Россия — АСЕАН. «Те главы государств, кто не может лично посетить в связи с плотной программой, направляют сюда своих министров и свои делегации», — добавила глава АИР РТ.

Сам же Ле Минь Хынг, осмотрев экспозицию, рассказал, что впервые посещает Татарстан, и признался, что ему понравилась республика.