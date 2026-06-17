Иран возобновил экспорт нефти через Ормузский пролив

Согласно информации, как минимум три иранских танкера с общим объемом груза почти 5 млн баррелей нефти покинули акваторию Ормузского пролива. Два супертанкера — Diona и Hero 2, принадлежащие государственной компании National Iranian Tanker Company, вывезли около 3,8 млн баррелей сырья.
Данная отправка стала первой подобной поставкой за последние два месяца. Как уточняет Kpler, судам удалось пройти через район, в котором находятся силы ВМС США.
Ранее о проходе иранских судов через зону блокады США в Ормузском проливе сообщило агентство Fars. Как отметило агентство, после сделки между Тегераном и Вашингтоном несколько судов пересекли линию блокады без препятствий.