В минобороны РК объяснили увеличение призыва офицеров запаса на срочную службу

«Нет, кадровые военные не закончились. В настоящее время их призывают, чтобы создать кадровый мобилизационный резерв. Их призывают на два года. Это не связано (со сложной геополитической ситуацией — КазТАГ). Кадров достаточно, но необходимо, чтобы весь спектр специальностей был охвачен, чтобы они прошли мобилизационную службу», — сказал Мустабеков в кулуарах мажилиса в среду.
При этом замминистра напомнил, что у выпускников военной кафедры есть конституционный долг.
«Почему человек идет на военную кафедру учиться? Не для того, чтобы военный билет получить, а для того, чтобы получить офицерские погоны и стать защитником Отечества. У него конституционный долг: если он стал офицером, он должен прослужить в армии, укрепить свои теоретические знания на практике в вооруженных силах», — считает представитель ВС РК.
После этого офицер запаса будет считаться полноценным мобилизационным резервом государства, добавил Мустабеков.
Напомним, с января 2026 года военные Казахстана перестали раскрывать планируемое число призывников. Позже офицерам запаса запретили сокращать срок службы за счет ухода за ребенком.