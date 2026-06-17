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В минобороны РК объяснили увеличение призыва офицеров запаса на срочную службу

Астана. 17 июня. КазТАГ — Алена Субботина. Заместитель министра обороны Аскар Мустабеков объяснил увеличение призыва офицеров запаса — выпускников военной кафедры — на срочную воинскую службу в Казахстане.

Источник: Казахское телеграфное агентство

«Нет, кадровые военные не закончились. В настоящее время их призывают, чтобы создать кадровый мобилизационный резерв. Их призывают на два года. Это не связано (со сложной геополитической ситуацией — КазТАГ). Кадров достаточно, но необходимо, чтобы весь спектр специальностей был охвачен, чтобы они прошли мобилизационную службу», — сказал Мустабеков в кулуарах мажилиса в среду.

При этом замминистра напомнил, что у выпускников военной кафедры есть конституционный долг.

«Почему человек идет на военную кафедру учиться? Не для того, чтобы военный билет получить, а для того, чтобы получить офицерские погоны и стать защитником Отечества. У него конституционный долг: если он стал офицером, он должен прослужить в армии, укрепить свои теоретические знания на практике в вооруженных силах», — считает представитель ВС РК.

После этого офицер запаса будет считаться полноценным мобилизационным резервом государства, добавил Мустабеков.

Напомним, с января 2026 года военные Казахстана перестали раскрывать планируемое число призывников. Позже офицерам запаса запретили сокращать срок службы за счет ухода за ребенком.