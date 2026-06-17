В минобороны РК объяснили увеличение призыва офицеров запаса на срочную службу

«Нет, кадровые военные не закончились. В настоящее время их призывают, чтобы создать кадровый мобилизационный резерв. Их призывают на два года. Это не связано (со сложной геополитической ситуацией — КазТАГ). Кадров достаточно, но необходимо, чтобы весь спектр специальностей был охвачен, чтобы они прошли мобилизационную службу», — сказал Мустабеков в кулуарах мажилиса в среду.