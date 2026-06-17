Нижегородских депутатов могут лишить слова за нарушение этики

Вопрос о нарушении также могут вынести на рассмотрение Совета городской Думы. По итогам разбирательства депутату могут объявить порицание, рекомендовать принести публичные извинения, довести информацию о нарушении до избирателей или СМИ, а также лишить права выступать на одном или нескольких заседаниях городской Думы и её комиссий.