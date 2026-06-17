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Концерн «Калашников» впервые представил в Беларуси БПЛА «Куб-10МЭ»

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Концерн «Калашников» впервые представил в Беларуси барражирующий боеприпас «Куб-10МЭ», об этом корреспонденту Sputnik рассказал директор по экспорту беспилотников и барражирующих боеприпасов концерна «Калашников» Леонид Рокеах.

Источник: Sputnik.by

Он отметил, что «Куб-10МЭ» способен поражать широкий спектр цели.

«Мы показываем нашу новейшую разработку — барражирующий боеприпас “Куб-10МЭ”. Его особенностью является дальность поражения цели — более 100 километров. Боевая часть у него 11 килограммов фугасного типа. Таким образом, он может поражать любые типы целей: стационарные, движущиеся, защищенные РЭБ», — сказал Рокеах.

Он уточнил, что у барражирующего боеприпаса установлена оптико-электронная система наведения с интегрированным машинным зрением.

«Он в автоматическом режиме после захвата цели уже ее не выпускает и поражает в 100% случаев», — добавил директор по экспорту.

По его словам, интерес к изделию со стороны белорусов есть. Рокеах надеется на то, что удастся заключить контракты и поставить изделия в республику.

Выставка «Национальная безопасность. Беларусь-2026» продлится по 19 июня. На выставке представлены современные разработки и готовые решения в области охранных систем, техники, вооружения, медоборудования, амуниции.

Свою экспозицию привезли и россияне. В том числе российские производители представили барражирующие боеприпасы и разведывательные беспилотники — «Ланцет-Э», «СКАТ 350М».

Среди образцов стрелкового оружия представлены автоматы Калашникова АК-12 в различных модификациях, малогабаритный АМ-17, пистолет-пулемет ППК-20, пистолеты Лебедева (9 мм) различных модификаций.

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