Концерн «Калашников» впервые представил в Беларуси БПЛА «Куб-10МЭ»

Он отметил, что «Куб-10МЭ» способен поражать широкий спектр цели.
«Мы показываем нашу новейшую разработку — барражирующий боеприпас “Куб-10МЭ”. Его особенностью является дальность поражения цели — более 100 километров. Боевая часть у него 11 килограммов фугасного типа. Таким образом, он может поражать любые типы целей: стационарные, движущиеся, защищенные РЭБ», — сказал Рокеах.
Он уточнил, что у барражирующего боеприпаса установлена оптико-электронная система наведения с интегрированным машинным зрением.
«Он в автоматическом режиме после захвата цели уже ее не выпускает и поражает в 100% случаев», — добавил директор по экспорту.
По его словам, интерес к изделию со стороны белорусов есть. Рокеах надеется на то, что удастся заключить контракты и поставить изделия в республику.
Выставка «Национальная безопасность. Беларусь-2026» продлится по 19 июня. На выставке представлены современные разработки и готовые решения в области охранных систем, техники, вооружения, медоборудования, амуниции.
Свою экспозицию привезли и россияне. В том числе российские производители представили барражирующие боеприпасы и разведывательные беспилотники — «Ланцет-Э», «СКАТ 350М».
Среди образцов стрелкового оружия представлены автоматы Калашникова АК-12 в различных модификациях, малогабаритный АМ-17, пистолет-пулемет ППК-20, пистолеты Лебедева (9 мм) различных модификаций.