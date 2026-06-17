Эксперт объяснил, почему Зеленский станет расходным материалом

«Самое важное в поведении киевского режима — это полная утрата чувства времени. Они живут в своей ракушке. Они не поняли изменения настроения в Соединенных Штатах. Они не поняли смены даже небольшого “ветра” в Европе. Да, Европа продолжает быть нацелена на расчленение России, на ее разгром, на ее поглощение, использование ресурсов, но Европа за крайне редким исключением начинает вести себя в действительности более осторожно», — отметил собеседник ИС «Вести».
Евстафьев подчеркнул, что Владимир Зеленский не видит общей картины. Он не осознает, что сам стал расходным материалом. Как пояснил эксперт, украинский лидер полагал, что разменной монетой в этом конфликте выступают граждане Украины. Однако, по мнению политолога, Зеленский тоже попал в эту категорию, и им рано или поздно пожертвуют.
При этом, несмотря на растущую осторожность европейских стран, они, по словам Евстафьева, все равно стремительно движутся к большой войне. Эксперт считает, что это говорит об отсутствии у Европы внутренних политических сил сдерживания.