Эксперт объяснил, почему Зеленский станет расходным материалом

«Самое важное в поведении киевского режима — это полная утрата чувства времени. Они живут в своей ракушке. Они не поняли изменения настроения в Соединенных Штатах. Они не поняли смены даже небольшого “ветра” в Европе. Да, Европа продолжает быть нацелена на расчленение России, на ее разгром, на ее поглощение, использование ресурсов, но Европа за крайне редким исключением начинает вести себя в действительности более осторожно», — отметил собеседник ИС «Вести».