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Глава МВД Саденов доложил Токаеву о поимке 574 преступников: подробности

Касым-Жомарт Токаев сегодня принял министра внутренних дел Ержана Саденова, который доложил ему о криминогенной ситуации в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Nur.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о криминогенной ситуации в стране и ходе реализации задач, поставленных перед органами внутренних дел.

Ержан Саденов сообщил, что по итогам пяти месяцев 2026 года количество зарегистрированных преступлений снизилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Отмечается сокращение числа правонарушений по всем основным категориям и рост их раскрываемости.

Особое внимание уделяется профилактической работе и обеспечению общественной безопасности.

Последовательно обеспечивается принцип неотвратимости наказания.

За отчетный период раскрыто 1685 преступлений прошлых лет.

Разысканы 574 преступника, скрывавшихся от органов правосудия, в том числе 89 — за рубежом", — сказано в сообщении.

Также он доложил о результатах работы по противодействию киберпреступности, наркопреступности, организованной преступности и экстремизму.

Проводится комплекс мероприятий по пресечению деятельности преступных групп, защите граждан от современных угроз и укреплению международного сотрудничества в сфере безопасности.

Токаев дал Саденову ряд поручений по практической реализации принципа «Закон и порядок», обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране.