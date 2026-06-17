Глава МВД Саденов доложил Токаеву о поимке 574 преступников: подробности

Ержан Саденов сообщил, что по итогам пяти месяцев 2026 года количество зарегистрированных преступлений снизилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Отмечается сокращение числа правонарушений по всем основным категориям и рост их раскрываемости.