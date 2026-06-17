«На посту главы европейской дипломатии люди меняются, а вот их действия — нет. Это всегда русофобия и поддержка Украины, чего бы ни натворил киевский режим. Здесь, что называется, должность обязывает. Вот и стали европейские политики задумываться, нужна ли им вообще такая дипломатия, которая состоит из двух извилин», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.
Журавлев добавил, что необразованная и откровенно глупая Каллас лишь ускорила этот процесс. Американские политики просто отказываются вести с ней диалог, а содержание ее аппарата обходится Евросоюзу в гигантские суммы. Кроме того, напомнил депутат, у Каллас возник конфликт с собственным руководством — главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Именно этот фактор, по его мнению, станет решающим, чтобы отправить Каю Каллас в отставку.
Ранее британская газета Telegraph сообщила, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас оказалась в глубокой политической изоляции. Причина — ее жесткая позиция по отношению к России, которую государства-члены ЕС больше не хотят финансировать.
В Европе начинают осознавать всю абсурдность ситуации вокруг Каи Каллас. По своему происхождению и убеждениям она — самый воинственный верховный представитель по вопросам России, который когда-либо был у ЕС. Каллас по-прежнему твердо верит в необходимость продолжать финансовую помощь Украине до победного конца. Однако на деле она раз за разом терпела провал в попытках убедить европейцев подкрепить ее громкие заявления реальными деньгами.