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В Госдуме оценили последствия отставки Каи Каллас для Зеленского

Возможная отставка Каи Каллас с должности главы европейской дипломатии не ударит по позициям Владимира Зеленского. Смена лиц в Брюсселе не способна изменить суть антироссийского курса, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, причина не в конкретном политике, а в системной русофобии, которая остается неизменной при любом новом назначенце.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«На посту главы европейской дипломатии люди меняются, а вот их действия — нет. Это всегда русофобия и поддержка Украины, чего бы ни натворил киевский режим. Здесь, что называется, должность обязывает. Вот и стали европейские политики задумываться, нужна ли им вообще такая дипломатия, которая состоит из двух извилин», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Журавлев добавил, что необразованная и откровенно глупая Каллас лишь ускорила этот процесс. Американские политики просто отказываются вести с ней диалог, а содержание ее аппарата обходится Евросоюзу в гигантские суммы. Кроме того, напомнил депутат, у Каллас возник конфликт с собственным руководством — главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Именно этот фактор, по его мнению, станет решающим, чтобы отправить Каю Каллас в отставку.

Ранее британская газета Telegraph сообщила, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас оказалась в глубокой политической изоляции. Причина — ее жесткая позиция по отношению к России, которую государства-члены ЕС больше не хотят финансировать.

В Европе начинают осознавать всю абсурдность ситуации вокруг Каи Каллас. По своему происхождению и убеждениям она — самый воинственный верховный представитель по вопросам России, который когда-либо был у ЕС. Каллас по-прежнему твердо верит в необходимость продолжать финансовую помощь Украине до победного конца. Однако на деле она раз за разом терпела провал в попытках убедить европейцев подкрепить ее громкие заявления реальными деньгами.

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