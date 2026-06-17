«На посту главы европейской дипломатии люди меняются, а вот их действия — нет. Это всегда русофобия и поддержка Украины, чего бы ни натворил киевский режим. Здесь, что называется, должность обязывает. Вот и стали европейские политики задумываться, нужна ли им вообще такая дипломатия, которая состоит из двух извилин», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.