В Казахстане ответили, можно ли избежать армии из-за религии или ориентации

Журналисты поинтересовались, может ли заявление призывника о своей нетрадиционной сексуальной ориентации служить основанием для освобождения от срочной воинской службы или непризыва в Вооруженные силы.
Также они спросили, предусмотрены ли для таких военнослужащих особые условия прохождения службы и с какой целью во время медицинского освидетельствования или других процедур могут задаваться подобные вопросы.
«Нет такого в законе, у нас нет положения. Таких случаев еще не было. Во-первых. Во-вторых, я думаю, что у нас по гендерной политике, ЛГБТ, по закону запрет в государстве», — озвучил Аскар Мустабеков.
Также представители СМИ уточнили, может ли отказ от прохождения воинской службы по религиозным убеждениям служить основанием для освобождения от призыва и какие меры предусмотрены в таких случаях законодательством.
«По закону такого нет, чтобы по религиозным (соображениям. — Прим. ред.) было отказано ему служить. Если где-то такие положения будут… У нас любой человек может прийти и сказать: “Я религиозного уклона и не могу служить” и уклоняться от службы», — заявил он.
Ранее в Минобороны рассказали, какие причины позволяют не проходить двухлетнюю службу.