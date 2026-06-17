В Казахстане ответили, можно ли избежать армии из-за религии или ориентации

«По закону такого нет, чтобы по религиозным (соображениям. — Прим. ред.) было отказано ему служить. Если где-то такие положения будут… У нас любой человек может прийти и сказать: “Я религиозного уклона и не могу служить” и уклоняться от службы», — заявил он.